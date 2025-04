Suspeitos desobedecem ordem de parada e um deles morre após trocar tiros com a polícia

Um suspeito foi morto durante um confronto com a Polícia Militar na zona sul de São Paulo . Dois homens desobedeceram à ordem de parada e atiraram contra os agentes durante a perseguição. O veículo, identificado como roubado, foi utilizado em um assalto no Morumbi. Um dos suspeitos foi baleado e morreu; o outro conseguiu fugir. A mulher do suspeito negou que ele estivesse armado, embora a polícia e vítimas afirmem o contrário. A investigação continua, com a polícia aguardando laudos periciais e imagens de segurança.



