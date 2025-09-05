Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Temperaturas despencam, e fim de semana será frio em São Paulo

Sábado e domingo também terão chuvas ocasionais

Balanço Geral Manhã|Do R7

A previsão do tempo para o final de semana em São Paulo indica uma mudança climática significativa. Após um dia mais quente nesta sexta-feira, com temperaturas variando entre 16°C e 26°C, a chegada de uma frente fria promete alterar o cenário nos próximos dias.


Para o sábado e domingo, espera-se uma queda nas temperaturas devido à aproximação da frente fria vinda do oceano. A previsão inclui chuvas esparsas no final da tarde desta sexta-feira que devem se intensificar durante o fim de semana.


Com isso em mente, moradores que planejam viagens ou atividades externas devem se preparar para um clima mais ameno até segunda-feira quando as temperaturas voltarão a subir gradualmente.




