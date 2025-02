Terminais rodoviários de São Paulo esperam receber 680 mil passageiros no Carnaval

No terminal rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo, a movimentação é intensa nesta sexta (28). Os terminais rodoviários da cidade esperam receber 680 mil passageiros durante o feriado de Carnaval. O repórter Thiago Gardinali mostrou a movimentação no Tietê. Confira!



