Thaís Furlan fala sobre caso Henry Borel e volta do Doc Investigação

A nova temporada do programa Doc Investigação começa na segunda-feira (14), às 22h45. O episódio inaugural aborda o homicídio do menino Henry Borel Rio de Janeiro . O padrasto e ex-vereador Jairo Souza Santos, o Dr. Jairinho, e a mãe da criança, Monique Medeiros, estão presos e negam participação no crime. A produção inclui entrevistas realizadas dentro da prisão em Bangu. Thais Furlan trabalhou por mais de um ano para obter esses depoimentos exclusivos, sendo a primeira vez que Monique e Jairinho falam desde que foram presos.



