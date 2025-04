Três pessoas são internadas em estado grave após comprarem salgado em padaria

Uma idosa de 78 anos e um casal estão internados em estado grave com suspeita de intoxicação após consumirem salgados em uma padaria de Belo Horizonte (MG). A idosa está na UTI entubada e exames indicaram a presença de uma substância semelhante ao chumbinho. O casal, com sintomas possivelmente causados por bactérias, também está hospitalizado.

A padaria, local onde há dois anos ocorreu um incidente fatal similar com uma criança, está sob investigação. O proprietário afirmou que a torta foi feita por um padeiro freelancer.



As vítimas relataram que a torta tinha cheiro azedo, e o caso está sob análise após peritos recolherem mercadorias do estabelecimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!