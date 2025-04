Viela de Guarulhos registra brigas, importunação sexual e roubos a qualquer hora do dia

Moradores e transeuntes convivem com insegurança devido a assaltos e atos de importunação sexual em uma viela de Guarulhos (SP). A polícia analisa imagens que mostram um homem perseguindo e ameaçando mulheres e exibindo suas partes íntimas. A violência não para por aí: o local é palco de cenas de urina e fezes em público. “Muito medo porque acho que nós mulheres temos que ir e vir com total segurança”, desabafa uma das vítimas, uma estudante de 14 anos. A Polícia Civil investiga o caso e solicita denúncias anônimas para localizar o suspeito.



