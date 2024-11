Vovós marombas mostram como cuidar da saúde e aumentar a autonomia através do treino

O Balanço Geral Manhã foi conhecer um grupo que desafia a idade e impressiona com tamanha disposição. Elas já passaram dos 60, mas estão focadas nos treinos pesados, com direito a muita força e dedicação. A nova rotina envolve musculação, marmita fitness e até fisiculturismo. As ‘vovós marombas’, de São Paulo, mostram que nunca é tarde para se cuidar.