Vigilante ameaça alunos com pedaço de pau no Pará Polícia diz que profissional de segurança teve um surto durante o trabalho Balanço Geral Manhã|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 11h08 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vigilante ameaça alunos com pedaço de pau no Pará

Um vigilante foi flagrado ameaçando alunos com um pedaço de pau no Pará. A Polícia Militar informou que ele sofreu um surto durante o serviço. Outros funcionários conseguiram contê-lo e ele foi levado para um hospital, onde permanece internado. A polícia está investigando os detalhes do caso.

Assista em vídeo - Vigilante ameaça alunos com pedaço de pau no Pará

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!