Vítima imobiliza assaltante durante tentativa de roubo em Maringá

Assaltante é imobilizado por vítima durante tentativa de roubo em Maringá (PR)

Em Maringá, Paraná, um homem tentou roubar um carro, mas foi surpreendido pela reação rápida da vítima. O assaltante observou o dono do veículo saindo de uma loja com uma criança e um adolescente e anunciou o assalto, forçando-os a sair do carro. No entanto, ao tentar assumir o controle do veículo, o criminoso foi imobilizado pelo motorista até a chegada da Polícia Militar. O suspeito foi preso e levado à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso e ninguém se feriu durante a ação.

