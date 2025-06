Academia é furtada três vezes somente em 2025 na zona norte do Rio

Uma academia na rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro , já foi furtada três vezes somente neste ano. Câmeras de segurança registraram diversas ações criminosas no local — a mais recente aconteceu na tarde do último domingo (22). Na ocasião, ventiladores e outros eletrônicos foram levados. O prejuízo é estimado em R$ 20 mil.

Os funcionários relataram que vivem em um constante estado de alerta, por receio de encontrar invasores dentro do estabelecimento.

