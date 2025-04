Arrastão violento em ônibus executivo causa terror na Avenida Brasil

Um assalto ocorreu em um ônibus executivo na Avenida Brasil, próximo à comunidade da Carobinha, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro , nesta quarta-feira (23). Três bandidos armados entraram no veículo durante o embarque de novos passageiros e anunciaram o crime, ordenando o fechamento das cortinas e apagando as luzes.

Os assaltantes roubaram celulares, alianças e outros pertences dos cerca de 20 passageiros, usando de agressões físicas e até disparos para intimidar as vítimas. Após o roubo, os criminosos fugiram a pé em direção à Vila Kennedy.

As vítimas, algumas a caminho do trabalho, registraram boletim de ocorrência na delegacia de Campo Grande. As imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os envolvidos.

