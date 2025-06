'Aterrorizado', diz jovem espancado durante confusão com envolvimento de Bruno Krupp

O jovem espancado por um grupo na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro, contou que tudo começou com um "princípio de discussão ridículo e absurdamente classista". O estudante de direito na Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) explicou que a abordagem aconteceu após ele pedir licença para passar dentro de um espaço na boate que estava fechado por um sofá.

O jovem e o amigo dele foram atacados quando chegavam ao estacionamento. Pedro levou mais de 20 chutes na cabeça. A vítima foi socorrida e levada ao hospital. Em entrevista à RECORD, Pedro disse que ele e sua família estão aterrorizados com tamanha brutalidade. Ele ainda vai precisar fazer exames constantes, por risco de sequelas.

Além do modelo Bruno Krupp , outras três pessoas foram presas por envolvimento no crime. Pedro Vasconcelos do Amaral, conhecido como Rebordão, e a namorada Luma Melo Rajão, além do estudante Arthur Veloso Araújo.

Dois suspeitos continuam foragidos. Todos foram denunciados pelo MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) por tentativa de homicídio.

Outras duas pessoas foram identificadas. A polícia deve pedir a prisão delas.

