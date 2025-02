Bandidos invadem ônibus com turistas e disparam para o alto durante assalto na avenida Brasil

Um ônibus com turistas foi assaltado por dois criminosos na avenida Brasil, na altura de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (28). Durante o ataque, um dos assaltantes disparou um tiro para o alto. Além de brasileiros, o veículo transportava japoneses, italianos e bolivianos. As vítimas tiveram celulares, dinheiro e joias roubados. Todos foram levados para a Deat (Delegacia de Apoio ao Turismo), onde o caso será investigado.