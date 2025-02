Bombeiros já fizeram mais de 7 mil resgates no mar em todo estado do RJ

O município do Rio de Janeiro está no nível 4 de calor, de acordo com o protocolo da prefeitura. O secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, recomendou à população evitar a prática de exercícios físicos em dias de calor intenso. Para se refrescar, muitas pessoas buscam as praias e, por isso, o Corpo de Bombeiros reforçou as orientações de segurança. Até segunda-feira (17), a corporação já havia sido acionada para quase 7.500 resgates no litoral do estado do Rio. O porta-voz, major Fábio Contreiras, desaconselhou o mergulho noturno devido a pouca visibilidade.