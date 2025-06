Uma mulher morreu em um incêndio que atingiu um apartamento no bairro Jardim Tropical, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , nesta sexta-feira (6). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima era cadeirante e estava sozinha no imóvel. Ao menos dez moradores do condomínio precisaram de atendimento devido à inalação de fumaça.