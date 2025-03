Caminhão tanque pega fogo na avenida Presidente Dutra, na zona norte do Rio

Um Caminhão tanque pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (3), na avenida Presidente Dutra, na altura de Vista Alegre, na zona norte do Rio de Janeiro . O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local controlando as chamas. A via está interditada em ambos os sentidos. Ainda não se sabe a causa do incêndio e nem se há feridos.