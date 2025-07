Chefe de quadrilha que furtava petróleo da Transpetro no Rio é preso em MG

Um dos chefes da quadrilha que furtava petróleo bruto dos dutos da Transpetro foi preso em Minas Gerais durante uma operação da Polícia Civil do Rio e do MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro). Márcio Pereira Gabry foi capturado na manhã desta quarta-feira (2).

Também foram alvos da ação: Franz Dias Costa, que já estava preso, e Mauro Pereira Gabry, irmão de Márcio, que continua foragido.

O grupo criminoso contava com um núcleo para perfuração dos dutos, transporte do produto e ressecamento para venda a usinas de asfalto e fábricas. A quadrilha usava comunicação criptografada, carros alugados e contas em nome de laranjas para dificultar a identificação dos criminosos.

As investigações continuam em busca de mais envolvidos.

aqui!