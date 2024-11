Colchão especial, janela blindada e alimentação diferenciada dos EUA: saiba os bastidores do G20

O encontro do G20 termina no Rio de Janeiro nesta terça-feira (19). O evento movimentou a rede hoteleira e mudou a dinâmica na cidade. Durante a passagem dos líderes mundiais, a segurança foi reforçada. Inclusive, algumas autoridades se hospedaram em quartos com janelas blindadas. Além disso, a delegação da China trouxe um colchão especial para o conforto do presidente Xi Jinping. Já a comitiva norte-americana viajou com a própria água e alimentação, que foram transportados por sete caminhões-baú.