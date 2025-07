Com transmissão da RECORD, Fluminense e Cruzeiro se enfrentam no Brasileirão

Fluminense e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quinta-feira (17) pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro no estádio do Maracanã, na zona norte do Rio . O jogo terá transmissão exclusiva da RECORD na TV aberta a partir das 19h.

Enquanto o Tricolor das Laranjeiras soma 20 pontos e ocupa e sétima posição no campeonato, o Cabuloso tem 27 pontos e precisa de apenas um empate para assumir a liderança.

