Comerciante é morto ao ter pescoço cortado com serra por ladrão na zona oeste do Rio

Um comerciante foi morto ao ter o pescoço cortado com uma serra por um ladrão em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro , na tarde desta terça-feira (6). O crime aconteceu logo após Robson de Assis abrir a loja em que vendia redes. De acordo com as primeiras informações, o celular da vítima foi roubado.

A suspeita é que uma pessoa em situação de rua tenha cometido o assassinato. Câmeras de segurança da região flagraram um homem entrar diversas vezes no estabelecimento e, depois, sair do local com a camisa trocada.