Confiantes, torcedores cruzmaltinos arriscam placar de Vasco e Santos

O Vasco enfrenta o Santos neste domingo (30) pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Nesta sexta (28), o clima entre os torcedores cruzmaltinos que estavam na Barreira do Vasco era de confiança. Além de Vegetti e Coutinho, o Gigante da Colina deve contar com oito novos reforços.

O jogo também marca a estreia do Brasileirão 2025 na tela RECORD. A cobertura começa às 18h, pelo horário de Brasília.