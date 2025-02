Corpo de jovem é encontrado na casa do namorado em São João de Meriti (RJ) Segundo o homem, Layane Cristine cometeu suicídio com um golpe de faca no peito. A versão é contestada por familiares e amigos

Balanço Geral RJ|Do R7 18/02/2025 - 14h17 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h17 ) twitter

