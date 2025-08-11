Corpo de mulher atropelada por ex-jogador do Botafogo é sepultado no Rio
Luan Plácido foi preso em flagrante após tentar tirar o fuzil de um policial e quebrar o vidro de uma viatura, mas foi liberado após pagar fiança de R$ 3 mil
O corpo de Ariane Carvalho da Silva, de 41 anos, foi sepultado no cemitério da Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro, no domingo (10). Ela foi atropelada pelo ex-jogador da base do Botafogo Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, na manhã da última sexta-feira (8). Ariane chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas relataram que Luan, após o acidente, tentou tomar o fuzil de um policial e quebrou o vidro de uma viatura. Ele foi preso em flagrante, mas liberado após pagar a fiança de R$ 3 mil.
Familiares e amigos, inconformados, clamaram por justiça e pediram pela prisão do ex-jogador.
