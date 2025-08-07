Logo R7.com
Balanço Geral RJ

Criança com doença genética rara precisa de remédio que custa R$ 17 milhões

A família do menino Bruno Mattoso Martins, de cinco anos, tenta acesso ao medicamento pela Justiça

Balanço Geral RJ|Do R7

Um menino de cinco anos, diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, precisa de um remédio que custa R$ 17 milhões. A família de Bruno Mattoso Martins tenta acesso ao medicamento pela Justiça.


A condição de Bruninho foi descoberta após um alerta de uma professora. Segundo o pai, o menino sofria quedas frequentes e demonstrava cansaço. Os exames apontaram que os músculos de Bruno estavam em colapso, inflamando e se degenerando.


Atualmente, a criança faz sessões de fisioterapia enquanto a família luta pelo medicamento. O tratamento com o remédio ajuda o corpo a produzir uma proteína que protege os músculos e impede o avanço da doença.




