Criança com doença genética rara precisa de remédio que custa R$ 17 milhões
A família do menino Bruno Mattoso Martins, de cinco anos, tenta acesso ao medicamento pela Justiça
Um menino de cinco anos, diagnosticado com Distrofia Muscular de Duchenne, precisa de um remédio que custa R$ 17 milhões. A família de Bruno Mattoso Martins tenta acesso ao medicamento pela Justiça.
A condição de Bruninho foi descoberta após um alerta de uma professora. Segundo o pai, o menino sofria quedas frequentes e demonstrava cansaço. Os exames apontaram que os músculos de Bruno estavam em colapso, inflamando e se degenerando.
Atualmente, a criança faz sessões de fisioterapia enquanto a família luta pelo medicamento. O tratamento com o remédio ajuda o corpo a produzir uma proteína que protege os músculos e impede o avanço da doença.
