Criminoso é preso pela PM após lançar granada contra agentes durante operação na Vila Joaniza

Policiais do 17º Batalhão realizaram uma operação na Vila Joaniza, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro , onde enfrentaram resistência de criminosos. Durante a ação, além de tiros, bandidos lançaram uma granada que explodiu, mas não feriu os policiais. Um criminoso foi preso, porém foi indiciado apenas por provocar incêndio em barricadas, deixando de ser acusado por tentativa de homicídio. Fuzil, rádio transmissor e munições foram apreendidos. A região é marcada por conflitos entre facções rivais.



