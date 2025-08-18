Defesa diz que jogador que atropelou 4 pessoas continua internado, e depoimento será remarcado

O depoimento do jogador que atropelou quatro pessoas , no Rio de Janeiro , será remarcado. Segundo a polícia, Luan Plácido, de 21 anos, era aguardado, nesta segunda-feira (18), para dar sua versão sobre o acidente. No entanto, ele continua internado e não tem condições de comparecer na 42ª DP (Recreio), de acordo com informações da defesa.

O acidente aconteceu na estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, zona oeste da capital, no último dia 8. Duas vítimas ficaram gravemente feridas. Uma delas não resistiu e morreu horas depois.

aqui!