Defesa diz que jogador que atropelou 4 pessoas continua internado, e depoimento será remarcado
Uma das vítimas do acidente não resistiu aos ferimentos e morreu
O depoimento do jogador que atropelou quatro pessoas, no Rio de Janeiro, será remarcado. Segundo a polícia, Luan Plácido, de 21 anos, era aguardado, nesta segunda-feira (18), para dar sua versão sobre o acidente. No entanto, ele continua internado e não tem condições de comparecer na 42ª DP (Recreio), de acordo com informações da defesa.
O acidente aconteceu na estrada dos Bandeirantes, em Vargem Pequena, zona oeste da capital, no último dia 8. Duas vítimas ficaram gravemente feridas. Uma delas não resistiu e morreu horas depois.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas