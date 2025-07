Despedida à Preta Gil: Carlinhos Brown, Otávio Muller e filho levam caixão para início do cortejo

A despedida de Preta Gil foi marcada por forte emoção. A cerimônia no Theatro Municipal do Rio reuniu familiares, amigos e fãs nesta sexta-feira (25). Ao fim do velório, o músico Carlinhos Brown, o ator Otavio Muller e o filho da cantora, Francisco Gil, levaram o caixão até o carro do Corpo dos Bombeiros para o início do cortejo. O trajeto passa pelas principais vias do centro e termina no Cemitério da Penitência. Segundo a família, o corpo da artista será cremado.