Detentas incendeiam colchões por insatisfação com comida de presídio no Rio

Detentas incendiaram colchões devido à insatisfação com a comida oferecida no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro . Agentes do GIT (Grupo de Intervenção Tática) foram acionados na terça-feira (2) para conter a rebelião.

A Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informou que uma nutricionista e os responsáveis pela empresa que fornece a alimentação foram enviados ao local para verificar a situação.

Sete presas foram identificadas como participantes do motim. Quatro delas foram transferidas para isolamento e outras três para o presídio de segurança máxima Bangu 1.

