Detentas incendeiam colchões por insatisfação com comida de presídio no Rio

Uma nutricionista e os responsáveis pela empresa que fornece a alimentação foram enviados ao local para verificar a situação

Balanço Geral RJ|Do R7

Detentas incendiaram colchões devido à insatisfação com a comida oferecida no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Agentes do GIT (Grupo de Intervenção Tática) foram acionados na terça-feira (2) para conter a rebelião.


A Seap (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) informou que uma nutricionista e os responsáveis pela empresa que fornece a alimentação foram enviados ao local para verificar a situação.


Sete presas foram identificadas como participantes do motim. Quatro delas foram transferidas para isolamento e outras três para o presídio de segurança máxima Bangu 1.




