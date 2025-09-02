Dez escolas ficam fechadas durante operação no Morro da Mangueira
Criminosos incendiaram barricadas para impedir o avanço dos agentes
Dez escolas permaneceram fechadas na manhã desta terça-feira (2) devido a uma operação da Polícia Militar no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio. Moradores relataram intensas trocas de tiros ainda nas primeiras horas do dia.
Criminosos incendiaram barricadas para tentar impedir o avanço dos policiais. Foram usadas retroescavadeiras e até um maçarico para desobstruir as vias de acesso à favela.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas