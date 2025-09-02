Dez escolas ficam fechadas durante operação no Morro da Mangueira

Dez escolas permaneceram fechadas na manhã desta terça-feira (2) devido a uma operação da Polícia Militar no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio . Moradores relataram intensas trocas de tiros ainda nas primeiras horas do dia.

Criminosos incendiaram barricadas para tentar impedir o avanço dos policiais. Foram usadas retroescavadeiras e até um maçarico para desobstruir as vias de acesso à favela.

