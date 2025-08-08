Dia de Combate ao Colesterol: projeto social ajuda a população a cuidar da saúde

Cerca de 40% dos adultos no Brasil tem taxas elevadas de gordura no sangue, condição que pode levar a doenças graves, principalmente cardiovasculares.

No Dia de Combate ao Colesterol, o nutrólogo Rubem Regoto orientou a população a manter os exames em dia, cuidar da alimentação e praticar atividades físicas.

O projeto social Vida Ativa, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro , ajuda pessoas a partir dos 40 anos a cuidar da saúde com exercícios físicos.

Especialistas enfatizaram a importância de exames anuais e uma alimentação saudável.

