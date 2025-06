Dia Nacional da Vacinação: Rio incentiva imunização contra gripe e outras 17 doenças

Nesta segunda-feira (9), Dia Nacional da Vacinação, a prefeitura do Rio de Janeiro promoveu uma campanha incentivando a imunização contra a gripe e outras 17 doenças. Dados da SES-RJ (Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro) apontaram um aumento de 85% nos casos de SRAG (Síndrome Respiratória Grave) em maio, chegando a oito mortes por semana.

As vacinas são oferecidas gratuitamente em 240 unidades de saúde do município das 8h às 17h, e nos supercentros de Botafogo, na zona sul da cidade, e Campo Grande, na zona oeste, até às 22h.

Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto ou a caderneta de vacinação.

aqui!