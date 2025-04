Em protesto, familiares de feirante morto cobram condenação de PM

Parentes e amigos do feirante morto por um sargento da Polícia Militar na Penha, na zona norte do Rio , fizeram um protesto pela condenação do agente. Pedro Henrique Morato Dantas, de 20 anos, foi baleado após a esposa do PM acusá-lo de estar envolvido numa confusão anterior.

O autor dos disparos foi identificado como Fernando Ribeiro Baraúna. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado e teve a prisão convertida para preventiva durante a audiência de custódia. Em nota, a corporação afirmou que a Corregedoria investiga o caso.

