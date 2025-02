Engenho Novo é a terceira região com mais assaltos no RJ somente em janeiro

Moradores do Engenho Novo, na zona norte do Rio , vivenciam uma onda de assaltos. Somente neste fim de semana, foram registrados roubos a veículos na avenida Marechal Rondon e nas ruas Araújo Leitão e Bela Vista.

Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apontam que a área do batalhão do bairro (3º BPM) registrou uma média de seis roubos de carros por dia somente em janeiro deste ano. Ao todo, foram cerca de 193 casos.

A região só fica atrás do bairro de Irajá, com 210 casos, e do município de Duque de Caxias, que teve 301 registros no primeiro mês de 2025.