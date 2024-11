Escola de samba é alvo de operação da Light contra 'gatos' de energia no RJ De acordo com o superintendente da concessionária, a fraude é feita com cabos precários que não atendem as normas de segurança e podem sobrecarregar o sistema

