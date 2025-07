Estações do metrô do Rio recebem campanha de vacinação contra gripe e sarampo

Estações do metrô do Rio de Janeiro receberam a campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo. A imunização ocorre nas estações de Botafogo, Carioca, Jardim Oceânico e Triagem. A vacinação contra a gripe é destinada a pessoas a partir dos 6 meses de idade. Já a imunização contra o sarampo é voltada para adultos entre 18 e 59 anos que não tenham sido vacinados e para quem tem até 29 anos e precisa completar o esquema vacinal. Para se vacinar, basta apresentar o CPF. A campanha ocorre nesta quarta-feira (30) até às 16h.



