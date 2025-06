Estudante da Uerj é espancado por grupo e leva mais de 20 chutes na cabeça

Um estudante de direito da Uerj (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) foi espancado por um grupo próximo a um bar na Lagoa, na zona sul do Rio de Janeiro , no último dia 23. Ele levou mais de 20 chutes na cabeça.

A 15ª DP (Gávea) identificou os envolvidos. Um deles possui 32 passagens, incluindo por tentativa de homicídio e tráfico de drogas sintéticas. A prisão dele foi solicitada pela polícia, mas não foi autorizada.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na mesma região. O estudante não precisou ficar internado.

A confusão começou quando o rapaz pediu passagem em um camarote. Um dos suspeitos afirmou que havia pagado caro pelo espaço, e o estudante, não.