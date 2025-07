Ex-cabo da PM é alvo de mais de 10 tiros em atentado no Rio

O ex-cabo da Polícia Militar, alvo de um atentado ao sair de carro de uma casa de festas no Anil, zona oeste do Rio de Janeiro , foi alvo de 15 disparos. Paulo Lima de Andrade estava ao volante e acabou atingido no braço e na barriga. O ex-agente foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Já a namorada, que estava no banco do carona, saiu ilesa.

Paulo tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica, segundo as investigações da Polícia Civil. A 32ª DP (Taquara) apura a motivação e a autoria do crime.



