Ex-jogador do Botafogo que atropelou vítimas é preso após agredir policiais e danificar viatura
Luan Plácido, de 21 anos, atingiu quatro pessoas quando estava ao volante na zona oeste da cidade, nesta sexta-feira (8)
O ex-jogador da base do Botafogo Luan Plácido, de 21 anos, foi preso em flagrante após agredir policiais e danificar uma viatura no Rio de Janeiro. Ele atropelou quatro pessoas em Vargem Pequena, na zona oeste da cidade, na manhã desta sexta-feira (8).
Luan foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para fazer exames e será levado para 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) para formalizar a prisão por dano ao patrimônio público e desacato. Posteriormente, ele deve ser transferido para o presídio de Benfica, na zona norte da capital.
Uma das vítimas atropeladas por Luan está internada em estado gravíssimo no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
