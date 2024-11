Família de criança com tumor raro tenta arrecadar fundos para tratamento fora do país Lívia, de 7 anos, foi diagnosticada com a doença há um mês; segundo os médicos, não existe opção de tratamento no Brasil

08/11/2024

