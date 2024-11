Família reencontra bombeiros após ser salva de incêndio na zona norte do Rio

Uma família reencontrou seus heróis nesta quinta-feira (31), durante uma visita ao quartel do Corpo de Bombeiros do Rio. Pai, mãe e os cinco filhos foram salvos pelos agentes após um incêndio atingir a casa onde moravam na Penha, na zona norte da cidade , no início de setembro.

O fogo começou após uma falha na válvula do botijão de gás. A corporação demorou apenas oito minutos para chegar ao local.