Feira de emprego oferece mais de mil vagas na zona portuária do Rio

Uma feira de empregos ofereceu mais de mil oportunidades para a população nesta quarta-feira (20). Promovido pela L'Oréal do Brasil, o evento contou com a participação de 14 empresas na zona portuária do Rio de Janeiro . Além das vagas, também foram oferecidos mais de 5.000 cursos de capacitação.



