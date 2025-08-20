Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Feira de emprego oferece mais de mil vagas na zona portuária do Rio

Promovido pela L'Oréal do Brasil, o evento também ofereceu mais de 5.000 cursos de capacitação

Balanço Geral RJ|Do R7

Uma feira de empregos ofereceu mais de mil oportunidades para a população nesta quarta-feira (20). Promovido pela L'Oréal do Brasil, o evento contou com a participação de 14 empresas na zona portuária do Rio de Janeiro. Além das vagas, também foram oferecidos mais de 5.000 cursos de capacitação.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • rio-de-janeiro-cidade
  • Emprego

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.