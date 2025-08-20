Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral RJ

Feira Nacional do Podrão reúne gastronomia de rua e lanches gigantes na zona oeste do Rio

Entre as opções disponíveis estão coxinha de 2 kg, hambúrguer com até 30 carnes e cachorro-quente de mais de um metro

Balanço Geral RJ|Do R7

A 28ª edição da Feira Nacional do Podrão reuniu a gastronomia de rua com lanches gigantes em um shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Entre as opções disponíveis estão coxinha de 2 kg, hambúrguer com até 30 carnes e cachorro-quente de mais de um metro.


A feira acontecerá novamente nos dias 23 e 24 de agosto. Serão cerca de 30 expositores e aproximadamente 100 pratos diferentes.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Gastronomia
  • Rio de Janeiro (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.