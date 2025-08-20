Feira Nacional do Podrão reúne gastronomia de rua e lanches gigantes na zona oeste do Rio

A 28ª edição da Feira Nacional do Podrão reuniu a gastronomia de rua com lanches gigantes em um shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro . Entre as opções disponíveis estão coxinha de 2 kg, hambúrguer com até 30 carnes e cachorro-quente de mais de um metro.

A feira acontecerá novamente nos dias 23 e 24 de agosto. Serão cerca de 30 expositores e aproximadamente 100 pratos diferentes.

