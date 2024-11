Flagrante: Jovens tentam quebrar portas de trem da SuperVia, no Rio de Janeiro

Duas jovens foram filmadas tentando quebrar as portas de um trem da SuperVia, na noite desta quinta-feira, no ramal Saracuruna, na região metropolitana do Rio . Nas imagens, é possível ver que as mulheres dão risadas durante o ato de vandalismo.

Por meio de nota, a empresa informou que enviou o material para a polícia e ressaltou que casos como este prejudicam diariamente o sistema ferroviário.