Golpista é preso em flagrante ao se passar por funcionário de loja no centro do Rio

Leonardo Nascimento de Oliveira atraía vítimas pela internet com anúncios falsos sobre celulares e eletrônicos

Balanço Geral RJ|Do R7

A Polícia Civil prendeu Leonardo Nascimento de Oliveira, que se passava por funcionário de uma loja, no Centro do Rio de Janeiro, para aplicar golpes. Ele atraía vítimas pela internet com anúncios falsos sobre celulares e eletrônicos. Os encontros eram marcados dentro do estabelecimento na rua Uruguaiana, onde recebia o pagamento e fugia. O golpista foi preso em flagrante ao tentar receber um pix. Ele possui antecedentes criminais e agora responderá também por estelionato e organização criminosa.

