Golpista é preso em flagrante ao se passar por funcionário de loja no centro do Rio

A Polícia Civil prendeu Leonardo Nascimento de Oliveira, que se passava por funcionário de uma loja, no Centro do Rio de Janeiro , para aplicar golpes. Ele atraía vítimas pela internet com anúncios falsos sobre celulares e eletrônicos. Os encontros eram marcados dentro do estabelecimento na rua Uruguaiana, onde recebia o pagamento e fugia. O golpista foi preso em flagrante ao tentar receber um pix. Ele possui antecedentes criminais e agora responderá também por estelionato e organização criminosa.



