Governo do RJ assina contrato de retomada das obras do metrô da Gávea

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinou na manhã desta quinta-feira (10) o contrato para a retomada da construção do metrô Gávea, na zona sul . As obras estavam paralisadas desde 2015 e foram adiadas por, ao menos, cinco vezes.

A conclusão do trecho está avaliada em R$ 697 milhões. Com o acordo, a concessionária Metrô Rio deve aportar R$ 600 milhões, enquanto o governo do estado vai investir R$ 97 milhões. A previsão é que a estação seja entregue em março de 2028.