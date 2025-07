Grávida morre após cair do quinto andar de prédio em São João de Meriti

Lucélia Zangerolame Silva de Souza, de 37 anos, estava em casa, com o marido, quando caiu do quinto andar, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, na madrugada de terça-feira (15). A mulher estava grávida de 8 meses e não sobreviveu aos ferimentos. Ela deixa outros dois filhos. Moradores relataram ter ouvido uma briga antes da queda, superior a 3 metros. Um vizinho afirmou que o casal tinha histórico de discussões e o homem era agressivo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, enquanto a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. O marido da vítima já prestou depoimento.



