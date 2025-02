Grupo de 12 idosos cai em golpe no Rio após compra de pacotes de viagens

Um grupo de 12 idosos caiu em um golpe em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro , após a compra de pacotes de viagens. A excursão tinha como destino a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Uma das vítimas perdeu R$ 3 mil.

De acordo com as vítimas, a empresa alegou problemas com a Secretaria de Turismo de Porto Seguro e ainda remarcou a data. No entanto, a viagem nunca aconteceu.

Diante dos problemas, um senhor pediu para cancelar a compra, mas não foi reembolsado.

Ainda segundo as vítimas, os responsáveis pela agência alegaram não ter dinheiro em caixa para realizar as devoluções.

O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).