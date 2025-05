Guerra no morro dos Macacos: tiro atinge sala de apartamento em Vila Isabel

Um tiro atingiu a parede da sala do apartamento de um morador de Vila Isabel, na zona norte do Rio . Um vídeo feito pela vítima mostra as marcas do disparo. Ninguém ficou ferido.

O bairro é vizinho ao morro dos Macacos, palco de confrontos entre traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro) e Comando Vermelho no último fim de semana. Desde o ano passado, criminosos do morro São João tentam assumir o controle da localidade.

