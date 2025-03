Homem agride ex-companheira e ex-sogra na frente do filho de 5 anos no RJ

Uma mulher denunciou ter sido covardemente agredida pelo ex-companheiro dentro de casa em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro . Renata Moura, de 29 anos, contou que até a mãe dele foi atacada. Segundo a vítima, Robson Gomes Junior cometeu as agressões na frente do filho de cinco anos.

Renata já havia denunciado o homem outras vezes por violência. De acordo com a advogada da vítima, a Justiça expediu um mandado de prisão contra o agressor.

