Homem é assaltado enquanto levava filhos para casa na Freguesia, zona oeste do Rio

Um pai caminhava com seus dois filhos na Rua Araguaia, no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro , durante a manhã de sábado (12), quando dois criminosos em motos abordaram o homem e exigiram que ele entregasse seu celular e outros pertences.

As crianças estavam mais adiante e não perceberam a situação de forma imediata. O menino de patinete notou a abordagem após entrar no condomínio. Os bandidos fugiram cerca de trinta segundos depois.

